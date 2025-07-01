Google запустил целый набор инструментов на базе ИИ, специально разработанных для образовательной сферы. Центральное место в нем занимают Gemini for Education и Gemini in Classroom. Эти продукты основаны на LearnLM — семействе моделей Gemini, оптимизированных специально для обучения и преподавания.

В компании решили, что преподаватели и учащиеся нуждаются в эффективных, безопасных и доступных инструментах, которые позволяют использовать возможности искусственного интеллекта для улучшения процесса обучения, подготовки уроков и проведения исследований. При этом важно, чтобы новые технологии легко интегрировались в существующий учебный процесс, а не создавали дополнительную нагрузку.

Пакет Gemini for Education предоставляет учебным заведениям бесплатный доступ к мощной модели Gemini 2.5 Pro. Учителя получают более 30 функций на базе ИИ, которые помогают в самых разных задачах: от создания планов уроков и презентаций до генерации аудиолекций. Для учащихся в приложении Gemini появится инструмент Gemini Canvas, позволяющий создавать персонализированные тесты и викторины по любой теме.

Важной частью экосистемы стал исследовательский инструмент NotebookLM, который интегрирован в общую систему и станет доступен по всему миру для учащихся всех возрастов. Он позволяет создавать интерактивные учебные пособия, такие как аудиосводки или интеллект-карты, прямо из учебных материалов. Новая функция Audio Overviews может генерировать аудиодискуссии в стиле подкастов из загруженных источников более чем на 50 языках.

Google укрепляет свои позиции на рынке образовательных технологий. Предоставляя мощную базовую версию инструментов бесплатно, компания стимулирует их широкое внедрение в школах, еще теснее привязывая их к своей экосистеме Google Workspace for Education. При этом более продвинутые функции, такие как генерация презентаций, будут доступны в платных тарифах.