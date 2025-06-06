Компания Google анонсировала выпуск обновленной preview-версии своей самой интеллектуальной языковой модели — Gemini 2.5 Pro. Это произошло в преддверии полноценного релиза, который ожидается в ближайшие недели. Новая версия предназначена прежде всего для корпоративных клиентов и превосходит прошлую версию в производительности и функциональности.

Проблема, которую решает Google, заключается в постоянно растущих требованиях к ИИ-моделям. Компаниям нужны более мощные, быстрые и экономически эффективные модели для создания сложных приложений. Gemini 2.5 Pro призвана стать таким решением, готовым к масштабному использованию в бизнесе. Модель демонстрирует серьезный скачок в производительности, что подтверждается тестами.

В цифрах, новая модель показала рост на 24 пункта в рейтинге Elo на LMArena, достигнув отметки 1470. На WebDevArena рост составил 35 пунктов, до результата 1443. Gemini 2.5 Pro лидирует в сложных бенчмарках по генерации кода, таких как Aider Polyglot, а также показывает высокие результаты в тестах на математику, научные знания и логику, например GPQA и Humanity’s Last Exam.

В Gemini 2.5 Pro Google не только улучшила производительность, но и учла отзывы о предыдущих версиях. Были доработаны стиль и структура ответов, что делает их более креативными и форматированными. Для разработчиков добавлена важная функция — «бюджеты мышления». Она позволяет лучше контролировать затраты и задержку при работе с моделью, что критически важно для коммерческих проектов.

Начать работу с обновленной версией Gemini 2.5 Pro разработчики могут уже сегодня через Gemini API в Google AI Studio и Vertex AI. Модель также станет доступна в приложении Gemini.