Google представил Firebase Studio — облачную среду для генерации кода на базе ИИ-модели Gemini. Новая платформа также включает сервисы Genkit и Project IDX, которые позволяют упростить и ускорить создание полнофункциональных ИИ-приложений. При помощи сервиса пользователи могут создавать продукты, доверив всю работу по генерации кода искусственному интеллекту (так называемый вайб-кодинг, или вайб-программирование).

Фото: Freepik

На платформе доступны более 60 готовых шаблонов, инструменты для прототипирования, кодирования и тестирования — все с постоянной поддержкой от ассистента Gemini. Также в Firebase Studio есть агенты Gemini Code Assist. Среди них Migration Agent для помощи в миграции кода, AI Testing Agent для выявления потенциально вредоносных выходных данных и Code Documentation Agent для создания документации. Также представлен App Testing Agent в Firebase App Distribution, который симулирует взаимодействие пользователей с приложением.

Кроме того, Google сделал общедоступными два важных инструмента: Firebase Data Connect, который обеспечивает надежное хранение данных и удобный доступ к ним, и Firebase App Hosting — простое решение для публикации веб-приложений в интернете.

Сейчас любой желающий может попробовать Firebase Studio бесплатно — платформа предоставляет три бесплатных рабочих пространства для разработки. Для тех, кто является участником программы Google Developer Program, доступно до 30 рабочих пространств.