Google представил новую версию ИИ-модели Gemini 2.5 Pro Experimental с расширенными возможностями. Теперь нейросеть способна «рассуждать» — более детально обдумывать свой ответ перед тем, как показать его пользователю. Ранее подобными возможностями смогли похвастаться алгоритмы OpenAI, DeepSeek и команды Qwen (принадлежит Alibaba).

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Новая версия Gemini 2.5 Pro обладает контекстным окном до 1 млн токенов (в планах компании расширить его до 2 млн), высокими показателями в задачах по математике, естественным наукам и программированию. На бенчмарках модель показала впечатляющие результаты: 18,8% на тесте Humanity’s Last Exam (включает одни из самых сложных задач в мире) и 63,8% на SWE-Bench Verified (задачи на программирование).

Модель способна работать с различными типами данных – текстом, аудио, изображениями, видео и кодом. Это позволяет использовать ее в самых разных областях – от научных исследований до создания веб-приложений. Google особо подчеркивает способность нейросети к «рассуждению» и принятию сложных решений.

Gemini 2.5 Pro пока лидирует по мультимодальным возможностям, что подтверждено ее первенством в рейтинге больших языковых моделей LMArena. Она демонстрирует высокую эффективность в STEM-направлениях (Science, Technology, Engineering, Math), существенно превосходя предыдущие поколения ИИ-систем.