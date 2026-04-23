Google представила то, что называет AI Hypercomputer — инфраструктуру, оптимизированную под задачи искусственного интеллекта и рассчитанную на эпоху агентных систем. По заявлению компании, именно на ней уже работают флагманские модели Gemini, потребительские ИИ-сервисы и корпоративные продукты Google.

Фактически компания претендует на то, чтобы ввести в обиход новую категорию вычислительных систем — выше суперкомпьютеров по уровню специализации под задачи искусственного интеллекта.

Важная оговорка, которую легко потерять за маркетинговыми формулировками: AI Hypercomputer — это не физическая машина в привычном смысле. Это комплексная программно-аппаратная инфраструктура, объединяющая десятки компонентов собственной и партнёрской разработки. Термин «гиперкомпьютер» здесь описывает не железо, а архитектурный подход — интеграцию разнородных вычислительных ресурсов в единую, оптимизированную под ИИ среду.

В состав инфраструктуры входят собственные TPU нового поколения, ускорители Nvidia Vera Rubin NVL72, виртуальные машины Axion N4A на базе специализированных процессоров Arm, платформа Google Compute Engine и сетевая инфраструктура Virgo Network. Каждый из этих компонентов заточен под конкретные задачи: одни — под обучение моделей, другие — под инференс, третьи — под агентные сценарии, где критичны низкая задержка и высокая пропускная способность.

Ключевой акцент Google делает на агентном ИИ — системах, которые сами планируют и выполняют многошаговые задачи. Именно такие системы предъявляют к инфраструктуре принципиально другие требования: им нужна слаженная координация между компонентами, минимальные задержки и масштабирование в реальном времени. Традиционные суперкомпьютеры, по логике Google, с этим справляются хуже.

Компания утверждает, что AI Hypercomputer позволит клиентам ускорить разработку моделей и агентных систем, снизить операционные затраты и эффективнее расходовать энергию. Последнее особенно важно на фоне растущей критики в адрес ИИ-индустрии за колоссальное энергопотребление дата-центров. Google подает эту инфраструктуру как более ответственный способ масштабировать ИИ.

Насколько термин «гиперкомпьютер» приживётся за пределами пресс-релизов Google — вопрос открытый. Индустрия уже не раз видела, как существующие концепции переименовывают в маркетинговых целях.

Тем не менее сама инфраструктура за этим названием вполне реальна: именно на ней Google строит свои ИИ-продукты и собирается конкурировать с Microsoft Azure и Amazon AWS за корпоративных клиентов, готовых платить за специализированные ИИ-вычисления.

