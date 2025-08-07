Компания Google представила Gemini CLI GitHub Actions — мощный и бесплатный инструмент на базе ИИ, который интегрируется непосредственно в репозитории разработчиков. Он должен помочь решить ключевую проблему командной разработки: большие временные затраты на разбор ошибок и проверку кода. Новый инструмент выступает в роли полноценного члена команды и автоматизирует рутинную работу.

Christopher Gower/Unsplash

Gemini CLI GitHub Actions работает в двух режимах. Во-первых, как автономный агент, который запускается автоматически при появлении новых задач или запросов на слияние кода. Он анализирует контекст всего проекта и самостоятельно выполняет необходимые действия. Во-вторых, как помощник по запросу, которому можно делегировать задачи, просто упомянув его в комментарии: «@gemini-cli, реализуй эту функцию».

На данный момент новый инструмент поддерживает три основных рабочих процесса. Первый — это интеллектуальная сортировка задач, когда ИИ автоматически анализирует, маркирует и устанавливает приоритеты для новых сообщений об ошибках. Второй — ускоренная проверка кода, где ИИ дает мгновенную обратную связь по качеству и стилю. Третий — совместная работа по требованию для выполнения конкретных поручений, например, «напиши тесты для этого бага».

Инструмент предоставляется бесплатно с щедрыми квотами через Google AI Studio, а также поддерживает корпоративные решения Vertex AI и Gemini Code Assist. Особое внимание уделено безопасности: используется беспарольная аутентификация и гибкие настройки прав доступа.

Инструмент уже доступен в бета-версии для всех желающих по всему миру. Так как рабочие процессы имеют открытый исходный код, разработчики могут не только использовать готовые решения, но и создавать свои собственные, адаптируя ИИ-помощника под уникальные нужды своих проектов. Google призывает сообщество делиться своими наработками для развития платформы.

