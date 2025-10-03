Команда Google Japan представила шутливую клавиатуру Gboard Dial, использующую вращающиеся диски вместо традиционных кнопок. Устройство имитирует механику дискового телефона и доступно для самостоятельной сборки по открытым чертежам. Это уже 14-й проект в серии экспериментальных разработок команды Gboard.

Разработчики переосмыслили привычную механику ввода текста, заменив нажатие клавиш на вращение. Клавиатура оснащена тремя концентрическими дисками для основного ввода символов, что обеспечивает компактность и возможность параллельного набора. Функциональные клавиши, Enter и панель с цифрами выполнены в виде отдельных дисков.

«Просто вставьте палец в изящно расположенную скважину и поверните циферблат. Дисковый метод работы и ностальгический жужжащий звук клавиатуры откроют для вас новые ощущения от печати», — рассказывают разработчики.

По их мнению, такой подход снижает риск ошибки, так как время, необходимое для возврата диска в исходное положение, дает возможность все обдумать.

Gboard Dial не поступит в продажу, однако схемы для самостоятельной сборки опубликованы на GitHub.

Команда Gboard планирует расширить линейку аксессуарами: цветовыми вариациями, декоративными чехлами, подставками для мыши и витыми кабелями. Разработчики отметили, что продолжат искать нестандартные подходы к вводу текста.