Google представила модель Gemini 4 Carbon. Она заняла первое место в индексе Artificial Analysis Intelligence Index версии 5.0 и опередила Claude Opus 5.5 от Anthropic и GPT-6 Astra от OpenAI. По словам представителей компании, новая модель стала лучше в программировании, агентных задачах и кибербезопасности.

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Пока модель доступна узкому кругу компаний, которые занимаются киберзащитой, то есть независимых данных о ее эффективности в повседневной работе компаний пока недостаточно. Позже Google расширит доступ для других партнеров в рамках программы Fairwind. Carbon в тестах оказалась лучше модели Argon, которую компания выпустила ранее в октябре.

Отдельно Google приводит данные по двум профильным тестам. SEC-bench Pro проверяет, насколько модель находит реальные ошибки в коде, а ExploitGym показывает, умеет ли она превращать уязвимость в рабочий эксплойт. В обоих бенчмарках Carbon заняла первое место, опередив GPT-6 Astra, Gemini Argon, GPT-6.1 Terra и GPT-6.1 Sol. У Gemini 4 Carbon есть и ограничения: лидерство в 12 из 14 бенчмарков не означает, что модель лучше конкурентов во всех реальных задачах, — результаты зависят от набора тестов и условий сравнения.

В компании называют релиз заметным шагом вперед в киберобороне: модель лучше находит уязвимости и пишет защищенный код. По словам разработчиков, Carbon рассчитана на длинные задачи. Внутренние команды Google наблюдали, как она по несколько суток работает над сложными многошаговыми инженерными проектами и выходит из тупика при решении задач. Однако заявленные возможности в поиске уязвимостей и исправлении кода также не отменяют необходимости проверять результаты: ошибки модели могут создавать новые проблемы безопасности.

Google также сообщает, что модель реже ищет обходные пути вместо решения задачи, устойчивее к атакам через внедрение вредоносных команд в запрос («промпт-инъекции») и лучше взаимодействует с пользователем. Число необоснованных утверждений в ответах, по данным компании, сократилось вдвое по сравнению с Argon.

Цена новой модели осталась на уровне Argon: $2 за 1 млн входных токенов и $10 за 1 млн выходных.

Результаты в SEC-bench Pro опубликованы самой Google, а доступ к модели ограничен, поэтому независимо проверить заявленные цифры пока сложно. Рейтинг Artificial Analysis Intelligence Index составляет независимая организация Artificial Analysis.

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