Новый ИИ-агент Gemini CLI с открытым исходным кодом стал доступен для предварительного тестирования, сообщила компания Google. Инструмент позволяет разработчикам использовать возможности модели Gemini 2.5 Pro непосредственно в командной строке, упрощая написание и отладку кода с помощью запросов на естественном языке.

Фото: Google

Google подчеркивает, что это универсальный инструмент для задач от генерации контента до исследований и управления проектами.

Gemini CLI интегрирован с Gemini Code Assist, включает протокол Model Context Protocol (MCP) и поддержку Google Search, а также позволяет создавать изображения и видео с помощью ИИ-инструментов Veo и Imagen. Модель Gemini 2.5 Pro обеспечивает контекстное окно в 1 млн токенов, что позволяет обрабатывать большие объемы данных.

Инструмент доступен бесплатно через лицензию Gemini Code Assist, которую можно получить с личным аккаунтом Google. Пользователям предоставляется лимит в 60 запросов в минуту и 1 тыс. запросов в день, что, по словам Google, является самым щедрым предложением на рынке. Информации о платных опциях для превышения лимитов или о статусе инструмента после preview-периода пока нет.

Инструмент конкурирует с Anthropic Claude, GitHub Copilot и ИИ-чатботом Microsoft для Windows Terminal.