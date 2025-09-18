Google анонсировал Agent Payments Protocol (AP2) — открытый протокол для безопасного совершения платежей с помощью ИИ-агентов. Протокол разработан в сотрудничестве с более чем 60 ведущими компаниями, включая Mastercard, PayPal, American Express и Adyen. Цель AP2 — создать единый стандарт для ИИ-коммерции.

Clay Banks/Unsplash

ИИ-агенты могут совершать транзакции от имени пользователей, но существующие платежные системы не приспособлены для этого. Возникают критические вопросы: как доказать, что пользователь действительно авторизовал покупку? Как продавец может быть уверен в подлинности запроса от агента? Кто несет ответственность в случае мошенничества? AP2 призван дать ответы на эти вопросы.

Решение основано на использовании «мандатов» — защищенных цифровых контрактов с криптографической подписью. Эти мандаты служат неопровержимым доказательством инструкций пользователя. Существует два типа мандатов: «мандат о намерении», фиксирующий первоначальный запрос (например, «найди мне белые кроссовки»), и «мандат о корзине», который фиксирует, что пользователь подтвердил выбор конкретных товаров по конкретной цене.

Такая система создает полный и неизменяемый аудиторский след от намерения до оплаты. Протокол является платежно-агностическим, то есть поддерживает различные способы оплаты — от кредитных карт до стейблкоинов и банковских переводов. Это открывает возможности для новых коммерческих сценариев, таких как автоматическая покупка товара при появлении нужного цвета или одновременное бронирование отеля и авиабилетов в рамках заданного бюджета.

Новый протокол Google закладывает фундамент для будущей экономики, управляемой ИИ. Создавая открытый стандарт вместе с гигантами платежной индустрии, компания стремится построить доверительную и единую экосистему, в которой Google Cloud будет играть центральную роль. Это позволит предотвратить фрагментацию рынка и ускорит внедрение ИИ в электронную коммерцию.

