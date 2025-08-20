Google заключила соглашение с энергетической компанией Tennessee Valley Authority (TVA) о покупке электроэнергии от ядерного реактора нового поколения. Это первый подобный контракт для такой передовой технологии в США. Энергия будет поступать от реактора, который строит инжиниринговая компания Kairos Power в Ок-Ридже, штат Теннесси. Этот шаг направлен на обеспечение энергией дата-центров Google.

Lukáš Lehotský/Unsplash

Растущие потребности технологических гигантов и систем искусственного интеллекта требуют все больше электроэнергии. Существующие атомные электростанции используют устаревшие технологии и с трудом конкурируют с дешевой энергией от газовых, солнечных и ветряных станций. Проект Google и Kairos Power может положить начало новой эре в ядерной энергетике США, сделав ее более конкурентоспособной.

Новый демонстрационный реактор Hermes 2 использует расплавленную фторидную соль в качестве теплоносителя вместо воды. Температура кипения соли намного выше, поэтому реактор может работать при низком давлении. Это позволяет отказаться от строительства массивных защитных сооружений высокого давления, что значительно снижает стоимость производства ядерной энергии и повышает безопасность.

Ожидается, что реактор будет запущен в 2030 году. Его мощность составит 50 МВт. Конечная цель Google — помочь Kairos Power развернуть 500 МВт новых ядерных мощностей в США к 2035 году. Для сравнения, сегодня в США действуют 94 ядерных реактора общей мощностью 97 тыс. МВт, которые обеспечивают чуть менее 20% всей электроэнергии в стране.

При покупке атомной энергии Google будет получать так называемые «атрибуты чистой энергии». Это сертификаты, подтверждающие экологические преимущества отказа от ископаемого топлива. Технологические компании используют их, чтобы компенсировать выбросы углерода от своей деятельности. Дополнительный доход от продажи таких сертификатов помогает разработчикам вводить в эксплуатацию больше «зеленых» мощностей.