Компания Google объявила о полноценном запуске своей новой малой языковой модели Gemma 3n. Эта мощная мультимодальная модель с открытым исходным кодом способна работать непосредственно на устройствах, таких как смартфоны, даже при отсутствии подключения к интернету. Для работы ей нужно всего 2 Гб оперативной памяти.

Суть проблемы, которую решает Gemma 3n, — это высокая зависимость современных ИИ-моделей от мощных облачных серверов и постоянного подключения к сети. Это ограничивало их применение на маломощных устройствах и в условиях нестабильного интернета. Gemma 3n может преодолеть эти барьеры.

Решение от Google заключается в оптимизации архитектуры модели. Gemma 3n может выполнять сложные мультимодальные задачи — обрабатывать текст, аудио, изображения и видео, — используя всего 2 ГБ оперативной памяти. Это позволяет развертывать продвинутые ИИ-функции, которые раньше требовали облачной инфраструктуры, прямо на телефонах и других периферийных устройствах.

Запуск Gemma 3n открывает новые возможности для разработчиков. Они могут создавать более отзывчивые, приватные и функциональные приложения. Поскольку обработка данных происходит локально на устройстве, повышается уровень конфиденциальности пользовательской информации. Модель уже доступна для использования.

Ранее Google выпустила модели Gemini Robotics, которые позволяют андроидам и другим роботам быстро приобретать новые навыки.