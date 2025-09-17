Во вторник Google представила новое экспериментальное приложение для Windows, которое должно упростить и ускорить поиск информации. С его помощью пользователи смогут находить данные на компьютере, в установленных программах, Google Диске и в интернете, используя сочетание клавиш Alt + Пробел.

Growtika, Unsplash

Поиск работает по принципу, схожему с Spotlight на Mac, позволяя быстро находить файлы и получать результаты из сети. Приложение распространяется через Search Labs — программу тестирования ранних функций Google, где пользователи могут пробовать новинки и делиться отзывами.

Встроенная поддержка Google Lens позволяет выделять и искать любые элементы на экране: переводить текст и изображения, решать задачи по математике или уточнять информацию. Также предусмотрен режим поиска с помощью ИИ, где можно задавать сложные вопросы. Пользователям доступны разные вкладки с результатами — изображения, видео, покупки, а также переключение на темный режим.

Сейчас приложение работает только на английском языке и доступно в США для ПК с Windows 10 и новее.

Ранее компания Google выпустила VaultGemma — крупнейшую на данный момент открытую языковую модель с 1 млрд параметров, обученную с применением дифференциальной приватности.