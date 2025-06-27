Поисковые функции Google на базе ИИ начали сокращать трафик на сайты издателей. В ответ на это технологический гигант официально запустил новый инструмент под названием Offerwall. Он призван помочь медиа-ресурсам получить новый источник дохода, не зависящий напрямую от посещаемости и традиционной рекламы.

Суть проблемы заключается в том, что ИИ-саммари в поиске Google часто дают пользователю готовый ответ, из-за чего необходимость переходить на сайт-источник отпадает. Это бьет по доходам издателей, которые полагаются на клики и показы рекламы. Offerwall предлагает решение, создавая альтернативные способы монетизации контента.

Инструмент позволяет издателям предлагать читателям различные варианты доступа к материалам. Например, можно посмотреть короткую рекламу, пройти опрос или совершить микроплатеж за доступ к статье на определенное время. Кроме того, издатели могут добавлять собственные опции, такие как подписка на рассылку. Инструмент доступен бесплатно в Google Ad Manager.

Google тестировал Offerwall более года с участием 1 тыс. издателей. Результаты оказались многообещающими. В среднем, издатели, использующие AdSense, увидели рост выручки на 9%. Клиенты Google Ad Manager получили прирост от 5% до 15%. В качестве примера приводится индийская Sakal Media Group, которая за три месяца увеличила доход на 20% и получила до 2 млн дополнительных показов.

С выпуском Offerwall Google пытается успокоить издателей, чья бизнес-модель оказалась под угрозой из-за ее же инноваций. Предоставляя новые инструменты монетизации, корпорация стремится сохранить здоровую экосистему контента, от которой зависит и ее собственный поисковый бизнес. Это также помогает компании укрепить свои позиции на рынке цифровой рекламы, предлагая более гибкие и современные решения.