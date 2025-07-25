На недавней конференции Search Central Live представители Google заявили, что контент, созданный искусственным интеллектом, полностью приемлем для поисковой системы. Главное условие — он должен быть качественным, полезным и достоверным. Компания подчеркнула, что базовые принципы SEO остаются неизменными, и нет необходимости создавать отдельную стратегию «ИИ-SEO».

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По словам специалистов Google, новые функции, такие как AI Overviews, построены на той же инфраструктуре, что и традиционный поиск. Ключевые системы, включая поискового робота Googlebot, индекс и алгоритмы ранжирования, продолжают работать по-прежнему. Искусственный интеллект уже используется на всех этапах: от сканирования сайтов и анализа текста с помощью модели BERT до борьбы со спамом через SpamBrain.

Однако, несмотря на заверения Google, возникает серьезная проблема для владельцев сайтов и бизнеса. Хотя технические правила SEO не изменились, их реальное влияние на трафик стремительно сокращается. Пользователи все чаще получают готовые ответы в блоках AI Overviews и реже переходят на внешние сайты для получения информации.

Исследование Pew Research Center подтверждает эту тенденцию тревожными цифрами. Когда в результатах поиска появляется ИИ-обзор, рейтинг кликов (CTR) для обычных ссылок падает с 15% до 8%. Еще более показательно, что только 1% пользователей нажимает на ссылку на источник непосредственно внутри самого ИИ-обзора.

Для издателей, интернет-магазинов и создателей контента это означает значительное снижение охвата и видимости. Проблема заключается не в изменении правил Google, а в изменении поведения пользователей. Бизнес теряет трафик, потому что традиционная веб-страница становится менее центральным элементом в процессе поиска информации, уступая место быстрым ответам, сгенерированным искусственным интеллектом.

