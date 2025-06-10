Государственный департамент США начал использовать искусственный интеллект для отбора членов кадровых комиссий, отвечающих за ежегодную оценку и ротацию сотрудников. Об этом свидетельствует внутренний документ ведомства, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Разработанный на базе технологий Palantir и Microsoft чатбот StateChat будет подбирать кандидатов в состав Foreign Service Selection Boards — комиссий, принимающих ключевые решения о карьерном продвижении дипломатов. Официальный представитель Госдепартамента подчеркнул, что непосредственно оценка персонала по-прежнему останется прерогативой людей.

Аттестационные комиссии, работа которых регламентирована Законом о дипломатической службе 1980 года, традиционно должны включать значительное число женщин и представителей меньшинств. Ранее используемый для анализа документов и составления отчетов StateChat теперь получит дополнительную функцию участия в кадровых процессах.

Это решение последовало после неожиданного переноса сроков формирования комиссий в апреле текущего года, когда уже назначенные члены получили уведомления об отмене их полномочий. Новая система, по заявлениям руководства, призвана обеспечить объективность отбора на основе профессиональных компетенций.

Американская ассоциация дипломатов уже запросила разъяснения о том, как будет соблюдаться требование о гендерном и этническом представительстве в условиях автоматизированного отбора. Компании Palantir и Microsoft пока не предоставили комментариев по этому вопросу.