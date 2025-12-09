Госдума приняла закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями. Документ, одобренный во втором и третьем чтениях, позволяет ведомству получать данные о транзакциях, проводимых через Национальную систему платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир» и Систему быстрых платежей (СБП).

Freepik

Закон, инициированный правительством, вступит в силу 1 сентября 2026 года. Это нововведение дополняет действующее «антиотмывочное» законодательство. Росфинмониторинг получит доступ к информации от НСПК, включая данные о платежах через СБП, платежную систему «Мир» и единый QR-код.

Взаимодействие будет осуществляться, в том числе, через защищённый личный кабинет, а НСПК будет обязана сохранять конфиденциальность факта передачи данных. Конкретный порядок и сроки обмена информацией будут регулироваться соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, которое должно быть согласовано с Банком России.

Как отмечают авторы законопроекта, его цель — устранить пробелы в информации, доступной Росфинмониторингу о денежных переводах через указанные системы. По их мнению, это также снизит административную нагрузку на кредитные организации за счет сокращения количества запросов от надзорного ведомства.