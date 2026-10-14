Финансовые организации в России смогут передавать сторонним исполнителям данные, защищенные банковской тайной и требованиями о сохранении персональных данных. Госдума 14 октября приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который устанавливает правила такого ИТ-аутсорсинга. Новые нормы также допускают передачу информации некоторым иностранным банкам при соблюдении специальных условий.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Документ, внесенный в парламент в 2023 году, заметно изменился в ходе рассмотрения, отмечает «Интерфакс». Законодатели определили, кому финансовые организации смогут поручать работу с закрытой информацией и какие меры безопасности должны действовать при ее передаче.

Для российских банков круг возможных подрядчиков будет ограничен. Обрабатывать сведения смогут ИТ-компании, а также банки с универсальной лицензией, в которых более половины капитала принадлежит государству, региональным или муниципальным властям либо российскому гражданину без иностранного гражданства. При этом информационная инфраструктура исполнителя должна находиться в России.

До начала работы с подрядчиком банк должен уведомить Банк России и представить заключение ФСБ или ФСТЭК об аудите выбранной организации. Сам исполнитель обязан обеспечить сохранность полученных сведений и не допускать доступа к ним посторонних. При разглашении информации отвечать за нарушение будут обе стороны — подрядчик и передавшая данные финансовая организация, уточняет ТАСС.

Отдельные положения касаются международного обмена данными. Российские банки с универсальной лицензией, контролируемые иностранными кредитными организациями, смогут направлять им информацию на обработку. Такая схема потребует предварительного одобрения Банка России, ФСБ и Росфинмониторинга. Регуляторы также должны убедиться, что операция не создает угрозы устойчивости банковской системы страны.

Новые правила начнут действовать через год после официального опубликования закона.

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