Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О защите конкуренции», инициированные правительством России. Инициатива устанавливает правовые основы для функционирования государственной информационной системы (ГИС) «Антикартель» по обнаружению ограничивающих конкуренцию соглашений.

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Система будет использовать элементы искусственного интеллекта для анализа данных из Единой информационной системы в сфере закупок, ГИС «Торги» и других источников. Это позволит в автоматическом режиме выявлять риски нарушений антимонопольного законодательства.

По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, «Антикартель» сможет ежедневно анализировать 100% закупочных процедур, что значительно ускорит выявление сговоров. Внедрение системы направлено на декартелизацию торгов, что, по мнению ведомства, обеспечит экономию бюджетных средств за счет создания конкурентных условий.

В пояснительной записке к закону подчеркивается, что пресечение антиконкурентных соглашений в сфере госзакупок является приоритетом для обеспечения национальной безопасности.

Как указывает правительство, при наличии картельных сговоров контракты часто заключаются по начальной стоимости или с минимальным снижением цены. В то же время статистика показывает, что при конкурентной борьбе снижение цены может быть значительным.