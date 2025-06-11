Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях поправки к закону «О защите конкуренции», инициированные правительством России. Инициатива устанавливает правовые основы для функционирования государственной информационной системы (ГИС) «Антикартель» по обнаружению ограничивающих конкуренцию соглашений.
Система будет использовать элементы искусственного интеллекта для анализа данных из Единой информационной системы в сфере закупок, ГИС «Торги» и других источников. Это позволит в автоматическом режиме выявлять риски нарушений антимонопольного законодательства.
По данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, «Антикартель» сможет ежедневно анализировать 100% закупочных процедур, что значительно ускорит выявление сговоров. Внедрение системы направлено на декартелизацию торгов, что, по мнению ведомства, обеспечит экономию бюджетных средств за счет создания конкурентных условий.
В пояснительной записке к закону подчеркивается, что пресечение антиконкурентных соглашений в сфере госзакупок является приоритетом для обеспечения национальной безопасности.
Как указывает правительство, при наличии картельных сговоров контракты часто заключаются по начальной стоимости или с минимальным снижением цены. В то же время статистика показывает, что при конкурентной борьбе снижение цены может быть значительным.