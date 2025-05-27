Государственная Дума РФ одобрила новый закон, направленный на защиту прав граждан, проживающих в многоквартирных домах. Как отметил Председатель ГД Вячеслав Володин, с 2024 года в парламент поступило 1162 коллективные жалобы на ненадлежащее оказание услуг управляющими компаниями.

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В своем Telegram-канале спикер подчеркнул, что пользователи в комментариях также регулярно указывают на проблемы в деятельности УК и отсутствие должного контроля за их работой.

Принятый закон обязывает организации, обслуживающие многоквартирные дома, предоставлять собственникам полную информацию о своей деятельности. Единый перечень сведений, которые должны отражаться в годовом отчете, позволит стандартизировать жилищно-коммунальные услуги и повысить прозрачность работы УК, ТСЖ и ЖСК.

Во время пленарного заседания Володин обратил внимание на важность учета мнения граждан, подчеркнув, что принятый документ является ответом на запрос общества о повышении качества услуг и эффективности работы управляющих компаний.

Спикер также провел аналогию с тем, что плесень гибнет на свету, указав, что чем больше прозрачности в работе УК, тем больше порядка будет в жилищно-коммунальной сфере. Новый закон, по мнению парламентариев, должен способствовать установлению более четких правил взаимодействия между жильцами и обслуживающими организациями.