Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлица в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Преступлением также будет считаться незаконное использование документов для этой цели.

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Документ вносит изменения в Уголовный кодекс, распространяя действие статьи 173.1 (незаконное образование юридического лица) на случаи незаконной регистрации физлиц как ИП. Нарушителям грозит штраф до 300 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Лица, впервые совершившие преступление и активно способствовавшие расследованию, освобождаются от ответственности.

Статья 173.2 УК (незаконное использование документов для образования юридического лица) также будет охватывать незаконное использование документов для регистрации ИП.

Предоставление паспорта или доверенности для внесения в реестр предпринимателей карается штрафом до 300 тыс. руб., обязательными работами до 240 часов или исправительными работами до двух лет. За приобретение документов или использование персональных данных, полученных незаконным путем, для этих целей предусмотрен штраф до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы до трех лет.

В пояснительной записке сказано, что ИП имеют права, схожие с юрлицами, но не ограничены в обналичивании средств, что делает их реквизиты привлекательными для преступлений, включая уклонение от налогов, отмывание денег и сокрытие имущества. Закон направлен на борьбу с такими случаями.