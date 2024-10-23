Госдума на пленарном заседании 22 октября во втором и третьем чтениях приняла закон об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 22,4 тыс. руб. с 1 января 2025 года. «Такое увеличение затронет около 4,2 млн работающих граждан», — сообщил Председатель ГД Вячеслав Володин.

Михаил Тарасенко, зампред комитета Госдумы по труду и социальной политике, сообщил, что размер МРОТ увеличится на 16,6% по сравнению с 2024 годом. Он отметил, что законопроект был подготовлен ко второму чтению, но поправок не поступило, поэтому комитет предложил принять его во втором чтении.

Законопроект об установлении МРОТ в РФ с 2025 года в размере 22,4 тыс. руб. был внесен в Госдуму правительством 30 сентября. «Поэтапное, ежегодное увеличение минимального размера оплаты труда — одна из национальных целей развития, определенных Указом Президента», — подчеркнул Володин.

Президент РФ Владимир Путин 7 июня, в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума, сообщил, что с 2025 года в России установят соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой. Он уточнил, что с 2025 года МРОТ составит 48% медианной зарплаты, затем соотношение будет расти и к 2030 году он должен составлять не менее 35 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о повышении эффективности комплексных кадастровых работ (ККР). В законопроекте предлагается разделить ККР, выполняемые за счет бюджетных средств, на три вида: федерального, регионального и местного значения. Законопроект предусматривает наделение публично-правовой компании «Роскадастр» полномочиями по выполнению работ федерального значения.