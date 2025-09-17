Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий размещать рекламу на космических объектах и технике госкорпорации «Роскосмос». Документ вносит поправки в федеральный закон «О рекламе» и закон о госкорпорации. В случае окончательного принятия нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.

Unsplash

Закон предусматривает оказание услуг по размещению рекламы на договорной основе при условии, что она не угрожает безопасности космической деятельности. Для объектов в федеральной собственности плату за использование определит правительство, а все поступления пойдут в федеральный бюджет.

Инициатива обсуждается с 2023 года. В пояснительной записке сказано, что исследования «Роскосмоса» выявили интерес крупных российских банков и страховых компаний к наружной рекламе на инфраструктуре и космической технике. Кроме того, организации готовы участвовать в создании названий для кораблей и аппаратов, что может принести дополнительный доход.

По оценкам госкорпорации, ежегодные поступления от рекламы на космической технике достигнут 200 млн руб., а от объектов инфраструктуры — до 5 млн руб.

Изначально «Роскосмос» предлагал делить прибыль после уплаты налогов поровну: половина в федеральный бюджет, вторая — в специальные резервные фонды «Роскосмоса».

Космос неоднократно использовался компаниями как рекламная площадка. Например, в 1990 году японская телекомпания TBS оплатила полёт журналиста Тойохиро Акиямы на станцию «Мир» и разместила свой логотип на ракете-носителе. Это считается одним из первых случаев коммерческой рекламы в космосе. В 2001 году логотип компании был размещен на российской ракете «Протон», запущенной к МКС.