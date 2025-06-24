Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который запрещает производителям устройств ограничивать установку и использование российского магазина приложений RuStore, а также других приложений из России и стран ЕАЭС. В случае одобрения Совфедом и подписания президентом закон в силу с 1 сентября 2025 года.

Фото: страницы RuStore в VK

Документ направлен на устранение ограничений, которые некоторые производители, в первую очередь Apple, устанавливают через лицензионные соглашения, препятствуя установке приложений из независимых источников, таких как RuStore, или ограничивая их доступ к функциям устройств и операционной системы.

Закон запрещает вводить условия, ограничивающие поиск, обновление, настройки, уведомления или способы оплаты в RuStore, а также функциональность устройств при использовании российских приложений.

Член комитета Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин пояснил, что закон направлен на то, чтобы никто не мог ограничить работу приложений или помешать их установке через RuStore. Если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через эту платформу, или мешает их нормальному использованию, это будет признано недостатком товара, добавил депутат.

Ранее один из авторов документа депутат Антон Горелкин заверил, что запрещать продажу iPhone в России не будут. Он не исключил, что «отдельной нормой будут предусмотрены определенные штрафные санкции за дискриминацию разработчиков приложений и их пользователей».