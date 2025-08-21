Зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов направил запрос в Федеральную антимонопольную службу с просьбой предоставить данные о рассмотрении жалоб ритейлеров на политику маркетплейсов, в частности на их систему скидок, пишет «Коммерсантъ».

Markus Spiske, Unsplash



Дисконты онлайн-платформ создают риски для ритейлеров, снижая доли их собственных каналов продаж. Однако сами маркетплейсы утверждают, что государственное вмешательство в их маркетинговые стратегии является избыточным.

Крупные торговые сети, а также представители малого и среднего бизнеса выражают обеспокоенность изменением конкурентной среды на фоне ценовой политики маркетплейсов, говорится в письме господина Наумова.

Скидки онлайн-платформ способны нарушить баланс между разными каналами продаж — от традиционного офлайн-ритейла до независимых интернет-магазинов. В результате меняется конечная стоимость товаров для покупателей, а производители рискуют утратить контроль над ценами на собственную продукцию.

Инвестиции маркетплейсов в масштабные скидочные кампании могут привести к монополизации розничного рынка, считает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. «Политика скидок в таком масштабе может быть направлена только на выжигание конкурентной среды», — отмечает он.

Президент Baon Илья Ярошенко добавляет, что такая практика ведет к общему снижению ценового уровня, что отражается на спросе и негативно сказывается на бизнесе крупных брендов.

Однако маркетплейсы с этим не согласны. В Ozon отмечают, что скидки позволяют продавцам ускорять рост, а покупателям — приобретать товары по привлекательной цене. По словам компании, это классическая практика рынка: офлайн-ритейл годами ее использовал — промоакции, желтые ценники и прочее. Сейчас то же самое происходит в онлайне.

В Ozon отмечают, что продавцы могут в любой момент отказаться от скидок, финансируемых за счет платформы, однако этой опцией пользуются лишь 2% предпринимателей. В Wildberries, в свою очередь, подчеркивают, что ценообразование полностью зависит от самого продавца.