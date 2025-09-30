Российское правительство завершило процесс приватизации легендарной студии «Союзмультфильм», что подтверждается пояснительной запиской к поправкам в закон о федеральном бюджете на 2025 год, пишет РБК. В документе говорится, что поступления от продажи федерального имущества увеличатся на 1,12 млрд руб. — и значительная часть этой суммы приходится именно на продажу доли в студии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сама киностудия подтвердила факт приватизации, но отказалась раскрывать подробности сделки, заявив, что она «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной».

Согласно оценкам аналитиков, пакет акций включая права на библиотеку мультфильмов мог стоить как минимум 1,2–1,3 млрд рублей.

История приватизации «Союзмультфильма» тянется уже много лет: студия была включена в планы еще с 2009 года. В 2021 году студия была акционирована, и 100% ее акций перешли в ведение Росимущества.

Ранее приватизацию связывали со Сбербанком: в 2019 году обсуждалась передача доли в его пользу, но сделка тогда так и не состоялась, отчасти из-за санкций, которые коснулись банка в 2022 году.

По итогам работы за 2024 год «Союзмультфильм» показал выручку в 624,3 млн руб. и чистую прибыль около 170,2 млн руб.



Пока остается неизвестным, кто именно выкупил студию и какой пакет акций был передан.

Приватизация «Союзмультфильма» открывает новые возможности для коммерциализации бренда. Частный владелец может активнее развивать франшизы, запускать новые мультсериалы, расширять линейки мерча и сотрудничать с онлайн-кинотеатрами, что усилит позиции российской анимации.

Вместе с тем остаются и риски: под давлением коммерческих интересов внимание к классическому наследию может снизиться. «Золотой фонд» студии, включающий культовые мультфильмы от «Ну, погоди!» до «Чебурашки», может рассматриваться прежде всего как источник прибыли.

В целом сделка с «Союзмультфильмом» может стать прецедентом. Если она окажется успешной, в дальнейшем аналогичный сценарий приватизации могут применить к другим медийным и культурным активам, что изменит баланс между государством и частным капиталом в управлении культурой.