Представители почти 200 стран собрались в Пусане для переговоров, которые, как ожидается, приведут к достижению исторического соглашения по борьбе с пластиковым загрязнением. Однако в последний день запланированных переговоров появились сомнения в том, что соглашения о глобальном договоре будут достигнуты.

Более 100 стран выступали за ограничение производства пластика, в то время как несколько нефтедобывающих стран предлагали сосредоточить усилия исключительно на управлении пластиковыми отходами.

Этот договор может стать одним из самых значимых соглашений в области охраны окружающей среды и снижения выбросов, способствующих изменению климата, с момента подписания Парижского соглашения в 2015 году. В воскресенье страны по-прежнему не могли прийти к единому мнению по основным сферам договора. Пока одни государства предлагают создать механизмы для достижения глобальной цели по сокращению производства пластика, другие предлагают решать только проблему с отходами.

Разногласия стали очевидны в обновленном документе, который представил председатель встречи Луис Вайас Вальдивьесо. Этот документ мог стать основой для нового договора, но в нем оставалось слишком много спорных пунктов. Основные вопросы касались ограничения производства пластика, управления пластиковыми изделиями и опасными химикатами, а также финансирования, которое поможет развивающимся странам выполнить требования договора. Некоторые участники переговоров и экологи, следящие за процессом, выразили свое глубокое разочарование по этому поводу.

Когда переговоры стали подходить к концу, а стороны все еще не могли прийти к соглашению, многие участники начали открыто обсуждать возможные последствия переноса переговоров на следующую сессию.

«Даже если в Пусане не удастся достичь юридически обязывающего договора, это многосторонний процесс, который может продолжаться и далее, — сказала Камилла Зепеда, глава делегации Мексики — У нас есть коалиция заинтересованных государств, более ста стран, которые этого хотят, и мы можем начать вместе двигаться к этой цели».

Некоторые участники переговоров отметили, что ряд стран фактически тормозит процесс, отказываясь идти на необходимые компромиссы, и используя принцип консенсуса ООН, по которому все страны соглашаются принять условия без голосования.

К 2050 году производство пластика вырастет в три раза, на сегодняшний день микропластик уже обнаружен в воздухе, продуктах питания и даже в грудном молоке. Согласно отчету Программы ООН по окружающей среде за 2023 год, в пластике содержится более 3 200 химических веществ, представляющих опасность. Этот отчет также подчеркивает, что женщины и дети особенно уязвимы к их токсическому воздействию.

«Если в тексте не будет положений, которых мы ожидаем от договора, то мы вернемся к этому процессу, — сказал Сивендра. — Никто не собирается покидать Пусан с невыгодным договором».

Ученые продолжают поиски методов борьбы с пластиковыми отходами. Недавно они обнаружили, что личинки мучного червя могут питаться полистиролом. Полистирол, хорошо известный как пенопласт, широко используется в пищевой и электронной, а также промышленной упаковке. Традиционные методы переработки дорогостоящие и могут приводить к образованию загрязняющих веществ, поэтому изучение биологических способов утилизации этого пластика становится все более актуальным.