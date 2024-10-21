Недавно государственная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC согласилась купить немецкую химическую компанию Covestro за €14,7 млрд ($16,4 млрд), сообщает CNBC.

ADNOC (сокращенное название Национальной нефтяной компании Абу-Даби) начнет добровольное публичное поглощение по цене €62 за акцию, что предполагает стоимость акций Covestro в размере около €11,7 млрд и представляет собой премию в размере 54% к цене закрытия торгов Covestro, говорится в заявлении.

В отдельном заявлении ADNOC говорится, что стоимость сделки составляет €14,7 млрд и она имеет ключевое значение для международной стратегии роста компании, цель которой — войти в пятерку крупнейших игроков на рынке химической продукции.

«Будучи мировым лидером и промышленным пионером в области химической промышленности, Covestro обладает непревзойденным опытом в области высокотехнологичных специальных химикатов и материалов, используя передовые технологии, включая искусственный интеллект», — сказал Султан Ахмед аль-Джабер, генеральный директор и управляющий директор ADNOC.

Covestro, бывшее подразделение компании Bayer, производит полимерные материалы для строительства и инженерных процессов. Ее продукция используется в спорте, телекоммуникации и в химической промышленности.

В рамках сделки ADNOC также подписала инвестиционное соглашение, в котором обязалась предоставить дополнительное финансирование путем покупки новых акций Covestro на сумму €1,17 млрд в результате увеличения капитала.

По словам генерального директора Covestro Маркуса Штайлеманна, сделка стала результатом «интенсивных» и «очень конструктивных» обсуждений между двумя сторонами. По его словам, это крупнейшая сделка, которая потенциально может произойти между стратегическим инвестором с Ближнего Востока и немецкой компанией, входящей в список DAX.

«Это беспрецедентный случай, а значит, мы ставим качество выше времени», — сказал Штайлеманн, который также является президентом Немецкой ассоциации химической промышленности. Он отметил проблемы, с которыми сталкивается мировой и немецкий химический сектор, и признал, что эти препятствия не исчезнут теперь, когда у компании появился новый владелец.

«Я думаю, что с более сильным партнером на нашей стороне мы сможем ускорить реализацию нашей стратегии устойчивого будущего при любых общих экономических условиях, и с этой точки зрения я устал и в то же время рад, что мы достигли этого рубежа», — сказал генеральный директор.

Немецкий гигант по производству материалов открыл свои счета для ADNOC в июне, после того как появились сообщения об интересе к поглощению. ADNOC стремится расширить свое присутствие в химическом секторе, пытаясь диверсифицировать свой портфель.

Ранее в этом году нефтяной гигант из ОАЭ заключил сделку по приобретению 24,9% акций австрийской химической компании OMV. В конце 2023 года ADNOC также стала мажоритарным акционером производителя аммиака Fertiglobe, договорившись о покупке доли OCI в Fertiglobe за $3,62 млрд.

Аналитики Jefferies в своей записке заявили, что ожидают ограниченного антимонопольного и регуляторного риска от этой сделки, учитывая «ограниченное операционное дублирование». Компания Covestro заявила, что ее руководство и наблюдательный совет предполагают рекомендовать сделку акционерам компании при условии рассмотрения предложения.

Тем временем компания Qualcomm изучает возможность приобретения части бизнеса Intel по разработке чипов, чтобы расширить портфель продуктов компании. По данным агентства, производитель мобильных чипов рассматривает возможность приобретения различных частей Intel, которая испытывает трудности и стремится избавиться от подразделений и распродать другие активы. Руководство Qualcomm заинтересовано в клиентском бизнесе Intel по разработке ПК.