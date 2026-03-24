Министерство финансов России предложило законопроект, который откроет доступ к информации о доходах граждан от переводов между физлицами как ФНС, так и Центробанку. Сейчас документ уже внесен в правительство, сообщают «Ведомости».

Сейчас ФНС может запрашивать данные у банков только по строго определенным основаниям по Налоговому кодексу. Однако переводы физическими лицами зачастую обходят налоговый контроль, считаясь формально безвозмездными.

В пояснительной записке отмечается, что многие безвозмездные переводы на самом деле маскируют оплату услуг, аренду или другие сделки, формируя «теневой рынок» доходов, который остается вне контроля ФНС.

Предполагается изменить федеральные законы о налоговых органах России и о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ключевое новшество — внедрение системы постоянного обмена данными между ФНС и Банком России.

Налоговая будет регулярно предоставлять ЦБ сведения, полученные от банков: информацию об открытии и закрытии счетов, об электронных средствах платежа — включая карты и электронные кошельки — а также о категориях доходов физических лиц. Сведения будут передаваться в электронном виде, формат, состав информации и периодичность обмена определит отдельное соглашение между ведомствами.

Сведения о финансовых операциях будут объединяться и подвергаться анализу на предмет скрытых доходов, не указанных в налоговой отчетности, с использованием сопоставления данных по ИНН.

Заработают новеллы через девять месяцев после публикации уже подписанного закона.

Инициатива внедрения такого контроля не новая, она практикуется в разных странах мира:

США — платежные сервисы обязаны передавать данные о переводах в налоговую, а после снижения порога до $600 усилился контроль доходов самозанятых.



Великобритания — Налоговая слежба Его Величества (HMRC) получает данные от банков и цифровых платформ (eBay, Uber, Airbnb) в рамках правил отчетности платформ.



Франция — банки и онлайн-платформы обязаны передавать налоговой данные о счетах и доходах пользователей. Дополнительно государство следит за оплатой аренды и онлайн-услуг.



Германия — налоговая имеет доступ к банковским данным через систему запроса счетов (Kontenabrufverfahren).



Индия — система годовой информационной выписки (AIS) агрегирует данные о транзакциях, включая переводы, и сопоставляет их с декларациями.

Китай — регуляторы получают данные о транзакциях через банки и платежные системы (Alipay, WeChat Pay).



