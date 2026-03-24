Министерство финансов России предложило законопроект, который откроет доступ к информации о доходах граждан от переводов между физлицами как ФНС, так и Центробанку. Сейчас документ уже внесен в правительство, сообщают «Ведомости».
Сейчас ФНС может запрашивать данные у банков только по строго определенным основаниям по Налоговому кодексу. Однако переводы физическими лицами зачастую обходят налоговый контроль, считаясь формально безвозмездными.
В пояснительной записке отмечается, что многие безвозмездные переводы на самом деле маскируют оплату услуг, аренду или другие сделки, формируя «теневой рынок» доходов, который остается вне контроля ФНС.
Предполагается изменить федеральные законы о налоговых органах России и о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Ключевое новшество — внедрение системы постоянного обмена данными между ФНС и Банком России.
Налоговая будет регулярно предоставлять ЦБ сведения, полученные от банков: информацию об открытии и закрытии счетов, об электронных средствах платежа — включая карты и электронные кошельки — а также о категориях доходов физических лиц. Сведения будут передаваться в электронном виде, формат, состав информации и периодичность обмена определит отдельное соглашение между ведомствами.
Сведения о финансовых операциях будут объединяться и подвергаться анализу на предмет скрытых доходов, не указанных в налоговой отчетности, с использованием сопоставления данных по ИНН.
Заработают новеллы через девять месяцев после публикации уже подписанного закона.
Инициатива внедрения такого контроля не новая, она практикуется в разных странах мира:
Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.