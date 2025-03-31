Сервис, позволяющий проверить количество зарегистрированных сим-карт, заработает с 1 апреля на портале госуслуг, сообщило Минцифры. В личном кабинете можно будет также проверить операторов этих номеров. Таким образом можно будет узнать о регистрации «серых» симок.

Сервис избавит от необходимости обращаться к каждому из операторов, чтобы выяснить обстоятельства регистрации карт.

В личном кабинете при обнаружении чужих симок их можно в несколько шагов заблокировать или приостановить обслуживание.

В министерстве напомнили, что число зарегистрированных на одного россиянина сим-карт с 1 апреля ограничивается 20 штуками, на иностранца — 10. Если уже зарегистрировано больше симок, от лишних придется отказаться. Россиянам — до 1 ноября, всем остальным — до 1 июля. Это нужно для того, чтобы злоумышленники не могли оформлять сим-карты для массовых обзвонов.

По данным на начало 2024 года, около 1 тыс. человек в России имели более 1 тыс. сим-карт каждый. Число номеров, которыми они владели, превышало 6,5 млн. К концу прошлого года их число удалось сократить до 145, они владели 640 тыс. номеров.