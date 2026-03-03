Рынок готовой еды в России продолжает расти быстрее всего сегмента товаров повседневного спроса, а вместе с ним ускоряются смежные категории — прежде всего горячие напитки в магазинах. По предоставленным «Инку» данным аналитической компании NTech и Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, в январе–сентябре 2025 года продажи готовой еды выросли на 17% в натуральном выражении и на 32% — в денежном. Это вдвое выше динамики всего сектора товаров повседневного спроса.

Unsplash

При этом по итогам всего 2025 года NTech зафиксировала кратный рост продаж из кофейных точек в сетевой рознице: продажи готового кофе увеличились на 88% в натуральном выражении (и на 120% — в денежном), чай прибавил 69%, какао — 421% по объему.

Специалисты связывают это с ростом интереса к отделам готовой еды и пекарням: покупатели чаще совмещают перекус и напиток в магазине вместо похода в кафе. В натуральном выражении продажи готовой еды в продуктовом ретейле за 2025 год увеличились на 12%, пекарни — на 15%.

Важно понимать, что готовая еда и кулинарная продукция — это разные форматы с точки зрения технологии и логистики.

Кулинария готовится небольшими партиями непосредственно в месте продажи и рассчитана на реализацию в течение нескольких часов (срок годности обычно не превышает 4 часов). Готовая еда производится централизованно на фабриках-кухнях, проходит промышленную термическую обработку, герметично упаковывается и доставляется в торговые точки по контролируемой холодовой цепи (+2…+4 °C), что позволяет хранить продукт несколько суток. Именно наличие промышленного производства, упаковки и логистической инфраструктуры отличает сегмент готовой еды от кулинарных отделов при магазинах.

Почему растет сегмент

Рост подпитывают структурные изменения. В Ассоциации напомнили, что доля одиноких домохозяйств за последние 10 лет превысила 40%, а это делает приготовление ужина «на одного» экономически менее рациональным. Одновременно усилился тренд на быстрое и функциональное питание: 70% новинок в категории имеют маркировки «био» или «низкокалорийный».

Пик продаж упакованной готовой еды приходится на будни — понедельник и пятницу дают 14,8% и 16,2% недельных продаж соответственно. В выходные спрос снижается до 10–11%.

Рестораторы против

На фоне роста возникли разногласия. В конце 2025 года в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий приравнять готовую еду к кулинарной продукции.

Для ресторанного рынка это вопрос конкуренции: магазины, продавая готовые блюда, фактически оказывают ту же услугу, но работают по другим нормативам.

Производители готовой еды настаивают, что промышленный характер продукта — фабрика-кухня, герметичная упаковка и непрерывная холодовая цепь — принципиально отличается от кулинарии, готовящейся на месте продажи.

Если закон будет принят в текущей редакции, участники рынка предупреждают о риске «нормативного вакуума»: требования к транспортировке и температурному контролю могут оказаться юридически не закреплены, хотя технологически обязательны.

Параллельно Роспотребнадзор обсуждает обязательную цифровую маркировку готовой еды. Приравнивание к кулинарии усложнит внедрение — производителям придется работать в рамках двух разных регуляторных режимов.

Окно возможностей для МСП

Несмотря на регуляторные споры, сегмент остается привлекательным для малого бизнеса. По оценке участников рынка, в регионах сохраняется дефицит надежных поставщиков.

По словам Елены Крупской, директора по пищевой безопасности X5,

«для МСП это значит, что успех ждет того, кто предложит решение под конкретную жизненную ситуацию: полезный ланч, порционный ужин для одного или детокс-рацион».

Предприниматели могут выбрать одну из трех моделей:

контрактное производство для СТМ сетей — с гарантированными объемами и меньшими затратами на маркетинг;

фабрика-кухня с доставкой и работой через агрегаторы;

нишевый премиум-сегмент (ЗОЖ, безглютеновая, халяль-продукция), менее зависимый от формата «кулинарии на месте».

Отечественный ретейл при этом активно расширяет форматы «магазина у дома», которые демонстрируют рост от 50% и выше в отдельных сетях и создают спрос на локальных производителей.

