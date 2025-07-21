Аномально высокие температуры увеличивают темпы инфляции во всем мире, так как ключевым фактором становится повышение цен на продукты питания, отмечают исследователи из Барселонского суперкомпьютерного центра. Об этом сообщает Financial Times.

Исследование связывает множество экстремальных климатических событий с резкими изменениями цен, показывая влияние погодных условий на продовольственные системы.

В прошлом году стоимость оливкового масла в Европе увеличилась на 50% из-за затяжной засухи, поразившей южные районы Испании в 2022–2023 годах. В Индии майская жара прошлого года привела к росту цен на лук на 89%, а в Корее стоимость капусты взлетела на 70% после рекордно жаркого лета.

Автор исследования Максимилиан Коц подчеркнул, что эти явления природы «были совершенно беспрецедентными с исторической точки зрения». По его мнению, температуры значительно превышали пределы, предусмотренные специалистами для климата, не подвергающегося воздействию антропогенных выбросов.

Аналитики установили, что стремительное повышение цен на продукты через торговлю распространяется по всему миру. Например, трехкратное увеличение стоимости какао, вызванное засухой и аномальной жарой в Гане и Кот-д’Ивуаре, привело к резкому росту цен на шоколад в Великобритании.

Авторы исследования отметили, что ключевым фактором инфляции является рост цен на продукты питания. Они объяснили, что экстремально высокие температуры оказывают непосредственное влияние на общие мировые темпы инфляции.

Согласно исследованию, продовольственные цены нередко повышались спустя несколько месяцев после возникновения аномальных погодных условий. Эксперты предполагают, что такая тенденция будет становиться всё более заметной по мере усиления климатических изменений.

Если продовольственный комплекс «продолжит реагировать так же, как мы видели недавно, то мы можем ожидать, что произойдет то же самое и, вероятно, более экстремальным и непредсказуемым образом», — заключил Коц.