Беспилотные авиационные системы (БАС) выполнили почти 20,7 тыс. полетов в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в России в 2024 году, рассказал «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Дроны решали задачи в сельском хозяйстве, логистике и для авиационных работ, таких как мониторинг и аэрофотосъемка.

Это значительный рост по сравнению с 31 полетом за 2022–2023 годы, когда нехватка дронов тормозила развитие отрасли. В 2024 году многие барьеры, несмотря на ограничения на полеты и постоянную работу систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), были преодолены, отметил Волошин.

Наиболее успешным стал ЭПР в Самарской области, где с ноября 2023 года выполнено свыше 14 тыс. полетов в зонах тестирования. ЭПР «Консорциум» для агродронов в 12 регионах обеспечил более 6 тыс. полетов с сентября 2023 года, но плановые показатели не достигнуты.

Самарский ЭПР наиболее удачен, так как он был запущен в зоне тестирования дронов, производимых «Лабораторией будущего», объяснил директор этой компании Павел Камнев. «Это единственный случай, где ЭПР действительно активно используется. Во всех остальных регионах целесообразность режимов не до конца понятна», — считает эксперт.

По его мнению, ЭПР могут быть более эффективны в регионах с эксплуатирующими беспилотники организациями, такими как МЧС или авиаохрана лесов.

Кроме того, часть ЭПР оказались неэффективными из-за средств РЭБ, которые мешают проведению полетов, поясняет генеральный директор компании «Русдронопорт» Николай Ряшин.