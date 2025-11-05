Один из крупнейших игроков на российском рынке доставки готовых рационов — сервис Grow Food — оказался втянут в судебное разбирательство, от исхода которого может зависеть стабильность его работы в Московском регионе. Компания борется за право сохранить ключевую производственную площадку: фабрику‑кухню площадью 5 тыс. кв. м в Ступинском проезде на юге Москвы.

Freepik

17 октября дочерние структуры Grow Food — ООО «ГФ Трейд», ООО «Завод Бирюлево» и ООО «Единорог» — подали иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Бирюлево». Причина — односторонний отказ арендодателя от договора аренды. Суд уже принял обеспечительные меры, запретив АО «Бирюлево» ограничивать истцов в использовании помещения. В Grow Food подтвердили, что занимаются урегулированием вопроса, но заверили: работа в Москве продолжается, поставки остаются стабильными.

Grow Food, основанная в 2015 году петербургскими предпринимателями Даниэлем Гальпером и Павлом Паскаром, в 2024 году перешел под контроль Marathon Group (основатели — Сергей Захаров и Александр Винокуров, выходцы из инвесткомпании А1). Сегодня компания — один из лидеров сегмента: по данным Infoline, ее выручка в 2024 году достигла 5,33 млрд руб., показав рост на 23% по сравнению с предыдущим годом.

АО «Бирюлево», в свою очередь, владеет крупным комплексом зданий площадью 54,96 тыс. кв. м в промышленной зоне «Бирюлево». Ранее структура контролировалась через ООО «Корпэстейт» Ростиславом Ордовским‑Танаевским Бланко — основателем холдинга «Росинтер», развивающего бренды «IL Патио», «Планета суши», «Шикари», TGI Fridays и другие.

Односторонний отказ от договора аренды обычно связан либо с неуплатой, либо с нарушением условий расторжения — например, несоблюдением сроков уведомления. Как поясняет Алексей Слепов, директор департамента складской недвижимости Ricci, подобные ситуации нередко возникают, когда собственник планирует продать или реструктурировать актив.

Для Grow Food потеря площадки может обернуться серьезными издержками. Даже при наличии обеспечительных мер компания, вероятно, начнет искать альтернативное помещение до завершения разбирательства. Это повлечет не только дополнительные расходы, но и потерю времени на переезд и адаптацию производства. По оценкам Слепова, средняя стоимость аренды в сегменте составляет 18–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Таким образом, аренда спорной площади может обходиться Grow Food в 90–125 млн руб. ежегодно — без учета затрат на эксплуатацию и переоборудование.

Поэтому судебный спор за производственную площадку становится для Grow Food не просто юридическим конфликтом, а потенциальным испытанием на прочность. Исход разбирательства может повлиять не только на операционную эффективность компании в ключевом регионе, но и на ее позиции в условиях ужесточающейся конкуренции и замедления основного рынка.