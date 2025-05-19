29 мая 2025 года индийский астронавт Судханшу Шукла отправится на Международную космическую станцию (МКС) в рамках миссии Axiom-4 — совместного проекта NASA, ISRO и ESA. Там он проведет эксперименты, направленные на разработку устойчивых пищевых решений для длительных космических миссий.

Ключевыми задачами капитана Судханшу являются проведение новаторских экспериментов по выращиванию семян зеленого горошка и пажитника в уникальных условиях микрогравитации. Исследование нацелено на разработку экологически чистых решений в области питания для астронавтов, принимающих участие в длительных миссиях, и представляет собой важный шаг к созданию космического сельского хозяйства Индии, а также к усовершенствованию систем жизнеобеспечения для будущих космических исследований.

Выращивание продуктов за пределами Земли

Эти семена, которые занимают важное место в индийской кухне, были выбраны благодаря их питательным и лечебным свойствам. Исследование сосредоточится на том, как эти растения прорастают и развиваются в условиях отсутствия гравитации, а также на том, как микрогравитация может влиять на их рост и содержание питательных веществ.

Перспективы будущего растений

После того, как образцы вернутся на Землю, исследователи будут анализировать несколько поколений растений, чтобы изучить изменения в их генетике, взаимодействия с микроорганизмами и содержание питательных веществ. Этот многоаспектный подход нацелен на выявление характеристик, которые могут улучшить устойчивость и продуктивность сельскохозяйственных культур как в условиях космических исследований, так и на нашей планете.

Зачем сельское хозяйство в космосе?

Выращивание свежих продуктов в космосе упростит жизнь астронавтов во время длительных миссий, когда доставка с Земли становится сложной и дорогой. Исследование ISRO, посвященное тестированию питательных культур, таких как нут, важно для создания устойчивых систем жизнеобеспечения миссии «Гаганьян» и индийской космической станции.

Перспективы данной миссии

Миссия Axiom-4 демонстрирует важность международного сотрудничества, объединяя астронавтов из Индии, США, Венгрии и Польши. Этот проект подчеркивает укрепляющую позицию Индии в области космической науки и ее стремление к разработке устойчивых технологий для космических путешествий. Успех экспериментов Шуклы может открыть новые горизонты для выращивания суперпродуктов за пределами Земли, способствуя расширению глобальных знаний о сельском хозяйстве в космосе.