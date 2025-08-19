Шведская робототехническая компания Rebl Industries заключила рамочные соглашения с компаниями H&M и IKEA на поставку ИИ-роботов по сервисной модели «робот как услуга» (RaaS). Машины помогут автоматизировать рутинные и физически тяжелые задачи без огромных первоначальных инвестиций в оборудование, которые требует традиционная техника.

Rebl Industries/Unsplash

ИИ-роботы Rebl Industries предназначены для сортировки товаров, укладки на поддоны и снятия с них. Они освобождают сотрудников склада от монотонной работы. Уникальность бизнес-модели заключается в том, что клиенты платят не за само «железо», а за выполненную работу. Это бросает вызов традиционным моделям автоматизации и делает передовые технологии доступными для более широкого круга компаний.

H&M уже использует роботов Rebl на своем онлайн-складе в Швеции с лета 2024 года, отмечая повышение предсказуемости и эффективности производства. Роботы оснащены собственным программным обеспечением, ИИ и передовыми датчиками, что позволяет им в реальном времени идентифицировать и перемещать несортированные товары различных размеров и в разной упаковке.

Для ускорения глобальной экспансии Rebl Industries назначила нового генерального директора — Николаса Тенгелина, опытного руководителя из автомобильной промышленности. Его задача — быстро масштабировать и индустриализировать компанию, укрепив ее позиции в робототехнике. Компания, основанная в 2018 году, с 2021 года поддерживается частной инвестиционной группой Pulsen Group.

Эти прорывные сделки с H&M и IKEA подтверждают эффективность и востребованность модели RaaS. Они знаменуют начало трансформации в складской отрасли, которая долгое время отставала от промышленного производства по уровню автоматизации. Успех Rebl Industries может стать катализатором для массового внедрения роботов в логистике по всему миру.