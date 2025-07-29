По данным из различных источников, в результате массированной хакерской атаки на информационные системы парализована работа аптечных сетей «Столички» и «Неофарм».

Алексей Никольский/РИА Новости

Первые сигналы о неполадках появились утром 28 июля, когда перестали функционировать официальный сайт и мобильное приложение «Столичек». Ситуация резко обострилась на следующий день, когда отказ кассовых и учетных систем привел к массовому закрытию аптечных пунктов в столице и других регионах страны.

Наибольшее количество обращений от граждан поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Серьезные перебои зафиксированы также в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Саратовской областях. Примечательно, что в Северной столице проблемы коснулись исключительно абонентов одного сотового оператора, чье название не разглашается.

В Петербурге около 300 аптек — из них сейчас работают только три. В Москве работают девять точек из 780, по данным RT. Полностью отключены системы онлайн-бронирования лекарственных препаратов, не функционируют программы лояльности, терминалы не принимают безналичную оплату.

Официальные представители компаний подтвердили факт технических неполадок, однако воздержались от комментариев относительно их возможной киберприроды. Потребителям рекомендуется обращаться в сохранившие работоспособность аптечные пункты, где пока сохраняется возможность расчетов наличными средствами.



