Кибергруппировка Paper Werewolf в июле — начале августа 2025 года провела атаки на организации в России и Узбекистане, используя фишинговые письма с RAR-архивами для распространения вредоносного ПО. Об этом сообщили эксперты компании BI.ZONE на основе анализа инцидентов. Подробности — в распоряжении «Инка».

В одном из случаев мишенью стал российский производитель специального оборудования. Злоумышленники отправили фишинговое письмо от имени крупного научно-исследовательского института, но для этого использовали скомпрометированный адрес другой реальной компании — производителя мебели.

В архиве находились файлы, имитирующие документы из министерства, а также модифицированная версия легитимной программы XPS Viewer с внедренным вредоносным кодом, который обеспечивал удаленное выполнение команд и контроль над устройством.

Для этой атаки хакеры применили уязвимость, затрагивающую версии WinRAR до 7.11 включительно. В последующих инцидентах они перешли на новую уязвимость нулевого дня, которая затрагивает даже версию 7.12. Незадолго до атак на теневом форуме появилось объявление о продаже эксплоита, предположительно для этой уязвимости, по цене $80 тыс.

Согласно данным BI.ZONE TDR, WinRAR установлен в 79% российских компаний, а на рабочих устройствах под Windows его доля приближается к 100%. Представитель разработчика ранее указывал, что ежемесячно продается около 10 тыс. лицензий на программу, что делает ее одной из самых востребованных в корпоративной среде.