Группа неавторизованных пользователей получила доступ к закрытому инструменту кибербезопасности Mythos, разработанному ИИ-компанией Anthropic. Инцидент произошел из-за уязвимости у одного из подрядчиков. В Anthropic подтвердили, что расследуют инцидент, и заявили, что пока не обнаружили признаков прямого проникновения в основные внутренние системы.

Модель Mythos разрабатывалась как корпоративный продукт для защиты данныходнако в Anthropic ранее предупреждали, что в чужих руках технология может превратиться в инструмент для атак.

Поэтому релиз нейросети в рамках инициативы Project Glasswing ограничили узким кругом проверенных партнеров, включая корпорацию Apple, чтобы исключить ее использование злоумышленниками.

По данным Bloomberg, за утечкой стоят участники закрытого Discord-канала, специализирующиеся на поиске невыпущенных ИИ-моделей. Доступ к инструменту они получили в день его официального анонса.

Они определили сетевое расположение модели, опираясь на шаблоны прошлых релизов Anthropic, и воспользовались правами доступа сотрудника подрядной организации.

Участники группы предоставили журналистам скриншоты и провели демонстрацию работы закрытого программного обеспечения. Если факт длительного несанкционированного использования Mythos подтвердится, это нанесет серьезный удар по репутации Anthropic, которая представляла ограниченный релиз инструмента как гарантию безопасности для корпоративных клиентов.

