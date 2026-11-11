Облачная платформа Railway сообщила о масштабной кибератаке, в ходе которой злоумышленники получили доступ к внутреннему исходному коду компании и потенциально могли похитить секретные данные почти 100 тыс. рабочих пространств. Украденные учетные данные использовали для мошеннических операций с сервисами искусственного интеллекта на сумму около $740 тыс.

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О взломе компания впервые предупредила клиентов 22 октября, призвав их сменить секретные ключи и другие данные аутентификации. Теперь Railway опубликовала подробный отчет о произошедшем, раскрыв новые обстоятельства атаки.

По данным расследования, атака началась 20 октября. Хакеры воспользовались ранее неизвестной уязвимостью в инфраструктуре сборки Railway, которая позволила обойти изоляцию файловой системы и получить внутренние учетные данные.

С их помощью злоумышленники изучили историю сборок и скопировали часть внутреннего исходного кода платформы. Затем они проанализировали его, чтобы найти новые способы проникновения в инфраструктуру.

В результате была обнаружена вторая уязвимость, связанная с неправильно настроенными доверительными отношениями между системами. Она позволила атакующим получить доступ к учетным данным, необходимым для расшифровки переменных среды клиентов. В них могут храниться API-ключи, пароли, токены и другие секретные данные, используемые приложениями и сервисами.

Railway подтвердила, что злоумышленники получили техническую возможность доступа к расшифрованным переменным среды не более чем в 1,85% рабочих пространств платформы — это около 100 тыс. При этом компания подчеркивает, что речь идет о максимально возможном количестве потенциально затронутых рабочих пространств, а не о подтвержденном числе случаев кражи данных.

Кроме того, в результате атаки были раскрыты токены 1852 учетных записей, включая токены GitHub OAuth и ключи ИИ-агентов. Railway уже сбросила эти токены и уведомила пользователей, которых затронул инцидент.

Особенностью взлома стало активное применение искусственного интеллекта. По словам Railway, противостояние между злоумышленниками и инженерами компании продолжалось около 26 часов. Хакеры использовали ИИ-агентов для автоматизированного поиска уязвимостей и проверки различных способов проникновения. Специалисты Railway в это же время пытались обнаружить и закрыть потенциальные точки доступа.

В компании описали происходящее как настоящую гонку между атакующими и защитниками, которым приходилось одновременно реагировать на несколько направлений атаки.

Расследование также показало, что злоумышленники целенаправленно искали учетные данные поставщиков ИИ-сервисов. Некоторые попытки были направлены и на получение доступа к облачным платформам, базам данных и платежным системам.

Полученные учетные данные впоследствии использовали для несанкционированного доступа к ИИ-сервисам. Общая сумма мошеннических расходов составила около 740 тысяч долларов. Railway предполагает, что злоумышленники могли планировать перепродажу украденных ключей или использовать их для создания и обучения собственных моделей искусственного интеллекта.

Компания сотрудничает с пострадавшими поставщиками ИИ-сервисов, чтобы добиться возмещения средств клиентам. Если поставщики откажутся компенсировать ущерб, Railway обещает покрыть расходы самостоятельно.

По заявлению компании, злоумышленников полностью удалили из инфраструктуры 21 октября, а все обнаруженные уязвимости впоследствии устранили. При этом Railway не обнаружила доказательств того, что атакующие скачивали клиентские Git-репозитории или получали доступ к базам данных пользователей.

Инцидент стал частью более широкой волны атак на платформы для разработки ИИ, которую специалисты по кибербезопасности Wiz назвали «Черным октябрем». В числе других затронутых проектов оказались Northflank, OpenCode, Warp и Lightning AI.

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