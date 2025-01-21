В «Ростелекоме» прокомментировали информацию о кибератаке, которая появилась в Telegram-канале «Утечки информации». Представители компании подтвердили, что был зафиксирован «инцидент информационной безопасности» у одного из подрядчиков.

В «Ростелекоме» заявили, что меры по устранению обнаруженных угроз уже приняты. Сейчас компания изучает содержимое базы данных, чтобы определить, какая именно информация была скомпрометирована в результате кибератаки.

По версии «Ростелекома», утечка могла произойти из инфраструктуры одного из подрядчиков. При этом не уточняется, сколько человек она затронула.

«Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было. Но мы рекомендуем пользователям ресурсов сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию», — говорится в пресс-релизе компании.

По данным Telegram-канала «Утечки информации», за кибератакой стоит группа хакеров Silent Crow. Они заявили о взломе баз сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru.

Злоумышленники уже опубликовали фрагмент базы, которая датируется 2024 годом. В нем содержатся 154 тыс. уникальных адресов электронной почты и 101 тыс. уникальных номеров телефонов.

«На этих ресурсах не хранятся и не обрабатывается персональные данные частных клиентов», — отметили в «Ростелекоме».

Напомним, что в ноябре 2024 года президент компании Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже утекли в интернет. По его мнению, это открывает путь «для различного рода способов» проникновения в жизнь граждан.

Ранее «Инфосистемы Джет» провели исследование киберугроз за 2024 год, в ходе которого было проанализировано более 10 тыс. инцидентов. Оно показало, что по сравнению с 2023 годом количество утечек корпоративных данных российских компаний возросло на 60%.