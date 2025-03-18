Многих поклонников аптечной косметики на прошлой неделе расстроило сообщение об обнаружении в составе кремов Effaclar Duo бренда La Roche Posay бензоилпероксида, который может при определенном воздействии распадаться на бензол, в больших количествах опасный для человека. Владельцу бренда — концерну L’Oreal пришлось отозвать партию крема в США. О вреде и пользе соединения, применения в российской косметике и не только и об условиях, которые нужно соблюдать при его использовании, «Инк.» рассказали ученые-химики.

Бензоилпероксид

Информация взволновала депутата Госдумы Сергея Леонова, он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить отечественные аптеки, маркетплейсы и магазины на предмет наличия Effaclar Duo и так же, как и в США, принять меры реагирования.

«Поэтому полностью безопасным это соединение назвать, наверное, неправильно. При избыточной концентрации оно может вызывать раздражение кожи и не предназначено для употребления внутрь», — обратил внимание доцент департамента фундаментальной и прикладной химии Института естественных наук и математики УрФУ Сергей Усачев.

Он уточнил, что конкретно это вещество не является токсичным и широко используется в лекарственных препаратах наружного применения, в том числе и в России.

Еще в 2024 году независимая лаборатория Valisure (Нью-Йорк, США) пожаловалась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) США по поводу повышенного уровня бензола в известных препаратах для борьбы с акне — Clearasil, Proactiv, Target Up&Up, Taro, Clinique, Walgreens и других.

Бензол — это другое вещество, углеводород, представляющий собой кольцо из шести атомов углерода. Физически это бесцветная горючая жидкость, продукт перегонки нефти. В больших количествах является канцерогеном.

По словам Усачева, бензоилпероксид склонен к разложению, в результате которого могут образоваться как различные производные бензола, прежде всего бензойная кислота, так и сам бензол.

«Соотношение продуктов распада и его скорость будет зависеть от температуры и других компонентов, имеющихся в смеси. В частности, распаду будут способствовать соединения переходных металлов, например меди, железа, марганца, хрома, тяжелых металлов. Причем некоторые металлы будут действовать даже в очень малых количествах», — пояснил ученый.

Информация взволновала депутата Госдумы Сергея Леонова, он обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить отечественные аптеки, маркетплейсы и магазины на предмет наличия Effaclar Duo и так же, как и в США, принять меры реагирования.

Бензол

В то же время, по словам доктора химических наук, доцента, профессора РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Вадима Негребецкого, содержание бензоилпероксида в косметической продукции регламентировано нормами безопасности для человека.

«Кроме того, косметика проходит обязательное тестирование на безопасность и отсутствие различных токсических эффектов. Таким образом, сам по себе бензоилпероксид не опасен. Но, оговорюсь, в тех случаях, когда вы пользуетесь косметическим средством именно фабричного производства, а не кустарного», — подчеркнул ученый.

Он отметил, что бензоила пероксид применяется не только в составе косметики, но и в виде геля для наружного применения при лечении акне, соединение находит применение не только в медицине, но и широко используется в химической промышленности, производстве пластмасс. «Более того, в качестве пищевой добавки используется в производстве муки – Е928», — рассказал профессор.

Он пояснил, что при нагревании, причем не обязательно сильном, в растворах перекись бензоила разлагается на два радикала, взаимодействие которых между собой может привести к образованию дифенила (применяется как консервант), а «подвижный» водород поблизости может привести к появлению бензола.

«Такая реакция не требует высокой температуры, а может протекать под действием обычного солнечного света. Именно поэтому в косметологии препараты с перекисью бензоила рекомендуют “прикрывать” мощным солнцезащитным кремом», — пояснил собеседник «Инк.».

Профессор Негребецкий рекомендует и фармацевтам, и обычным людям исключить попадание на препараты с бензоилапероксидом света— то есть хранить их в плотно закрытой чистой таре — и загрязнителей, это значит, что брать крем можно только чистыми руками.

«Сочетание крема для лечения акне с другими средствами, содержащими подвижный атом водорода, например ретинолом, также нежелательно, так как последний может усилить разложение бензоилпероксида, — добавил директор института фармации. —Кроме того, я бы рекомендовал не жалеть средства на качественный продукт. Если средств не хватает, лучше искать альтернативу, чем покупать заведомо фальсификат»

Он напомнил, что кроме бензоилпероксида в средствах для лечения акне уже сейчас применяется салициловая кислота. Однако две эти добавки отличаются механизмом действия, а потому действуют на разные типы прыщей.

С ним согласен и Усачев: «Замену компонента всегда можно осуществить, но это сопряжено с дополнительными издержками на разработку и тестирование, в то время как бензоилпероксид — проверенное временем соединение».

«Инк.» направил запрос в российское представительство компании L’Oreal.