Американские хирурги впервые успешно оживили сердце донора, которое не билось более пяти минут, и пересадили его трехмесячному младенцу. Этот прорыв может изменить подход к детскому донорству, но вызывает споры об этичности самой процедуры.

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Реанимация сердца на операционном столе

Хирурги из Университета Дьюка провели уникальную операцию: им удалось реанимировать сердце донора, которое не билось более пяти минут. Позже этот орган был успешно пересажен трехмесячному ребенку, спасая ему жизнь.

Согласно опубликованному краткому отчету, спустя три месяца — на момент, когда младенцу исполнилось шесть месяцев, — пересаженное сердце продолжало нормально функционировать, не проявляя признаков отторжения.

Как это стало возможно

С согласия семьи донора медики реанимировали маленькое сердце прямо на операционном столе, используя оксигенатор, центробежный насос и специальный подвесной резервуар для сбора крови. Все эти компоненты пришлось сконструировать индивидуально — стандартные системы поддержки жизнеспособности органов вне тела слишком велики для детских органов.

Эта процедура доказывает, что концепция «реанимации на столе» может быть эффективной для сохранения жизнеспособности донорских сердец — по крайней мере, у младенцев.

Проблема детского донорства

В США до 20% младенцев, ожидающих пересадки сердца, умирают, не дождавшись подходящего донора. Донорские органы можно забирать только после юридического признания смерти. И лишь 0,5% детских пересадок сердца происходят после так называемой остановки кровообращения — когда сердце прекращает биться, а кровь больше не циркулирует.

Источники и методы донорства органов. (Американский колледж кардиологии/Предоставлено Ли С., Цай С., Адлер Э., Преториус В.)

Этика и споры

Существуют серьезные этические разногласия по поводу восстановления сердцебиения у донора. Некоторые критики считают морально неприемлемым отключать тяжело больного пациента от аппарата жизнеобеспечения, а затем реанимировать его сердце только ради извлечения органа для пересадки. Возникают сомнения по поводу юридической констатации смерти и допустимости подобных манипуляций.

Если сердце оживляют прямо в теле донора, это может поставить под сомнение саму идею сердечно-сосудистой смерти. Поэтому хирурги из Университета Дьюка подчеркивают: их метод работает вне тела донора, что снижает этические риски. По их оценкам, использование сердец после остановки кровообращения может увеличить доступность донорских органов на 30%.

Альтернативный подход: консервация вместо реанимации

Тем временем команда из Университета Вандербильта разработала свой метод, направленный на обход этических споров. Вместо немедленного оживления сердца они предложили его быструю консервацию.

В опубликованном отчете хирурги описали, как при помощи зажима аорты и промывания специальным консервирующим раствором им удалось извлечь три детских сердца для трансплантации. Кровоснабжение мозга при этом было полностью перекрыто, чтобы избежать связи между оживлением сердца и возможной мозговой активностью донора.

«Наша технология предполагает подачу оксигенированного консервирующего раствора только в донорское сердце, без реанимации самого сердца и без системной или церебральной перфузии», — объясняют специалисты.

Перспективы и публикации

В ходе первичных операций метод Вандербильта показал «превосходные ранние послеоперационные результаты». Все три пересаженных сердца начали функционировать нормально и без осложнений.

«Этот метод восстановления сердца имеет возможность широкого применения», — заключили хирурги.

Обе команды — из Дьюка и Вандербильта — опубликовали свои результаты в New England Journal of Medicine (NEJM), одном из самых авторитетных медицинских журналов мира.