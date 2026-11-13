Исследователи OpenAI изучили изменения в процессе обучения моделей от GPT-5 до GPT-6 Astra и выяснили, что современные системы все чаще способны решать сложные задачи без подробной записи промежуточных шагов. Причем снижение прозрачности связано не только с ростом возможностей ИИ, но и с архитектурными решениями, методами обучения и стремлением сократить вычислительные затраты.
Для контроля над ИИ разработчики используют так называемые цепочки рассуждений, или Chain-of-Thought. Перед формированием ответа модель может записывать промежуточные вычисления, предположения и планы действий. Анализ этих записей помогает обнаруживать попытки обмана, обхода ограничений и выполнения нежелательных задач. Однако исследователи давно предупреждают, что подобные тексты не всегда содержат полную информацию о процессе решения.
OpenAI выделила четыре фактора, которые влияют на прозрачность рассуждений.
Анализ цепочек рассуждений напрямую связан с безопасностью автономных ИИ-агентов. Если система способна выполнять вычисления без текстовых объяснений, наблюдатель может пропустить часть ее планов.
Однако авторы исследования подчеркивают, что способность менять цепочку рассуждений еще не доказывает намеренного обмана. В отдельных испытаниях модели с более высоким контролем над своими записями не демонстрировали большей успешности при попытках обойти мониторинг. Поэтому исследователи рассматривают выявленные свойства как косвенные показатели риска.
Проблема осложняется экономикой ИИ. В предыдущих исследованиях OpenAI выяснила, что относительно небольшая модель с длинной цепочкой рассуждений иногда способна достичь результатов более мощной системы с короткими промежуточными записями. При этом первый вариант проще контролировать, но он требует больше вычислительных ресурсов. Для компаний, которые обрабатывают миллионы запросов, увеличение длины рассуждений может увеличить расходы и время на выполнение задач.
Исследователи считают, что дальнейшее повышение возможностей моделей потребует новых способов контроля. Проверка текстовых рассуждений должна дополняться анализом действий, результатов и внутренних процессов нейросетей.
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