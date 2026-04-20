Huawei представила первый в мире складной смартфон в широком книжном форм-факторе — Pura X Max, опередив таким образом Apple и Samsung, которые, по данным инсайдеров, сейчас тоже работают над подобными моделями. Новинка получила внутренний экран с пропорциями 14,1:10, что делает ее в разложенном виде практически идентичной компактному планшету.

Главная особенность устройства — отказ от узкого дизайна в пользу увеличенной ширины корпуса. В разложенном состоянии габариты составляют 120 × 166,5 мм при толщине 5,2 мм. Это позволило установить основной 7,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением, минимизирующим черные поля при работе с документами и видео. За надежность отвечает новый базальтовый шарнир Basalt Waterdrop, который увеличил площадь экрана на 16% и на треть повысил его устойчивость к падениям.

Техническая начинка базируется на 6-нанометровом процессоре Kirin 9030 Pro и операционной системе HarmonyOS 6.1. Аппарат весом 229 граммов оснащен аккумулятором емкостью 5300 мАч с поддержкой проводной зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт. Внешний 5,4-дюймовый дисплей выдает пиковую яркость 3500 нит, что обеспечивает читаемость при любом освещении.

Камеры системы XMAGE используют RYYB-сенсоры для лучшей работы со светом. Основной модуль на 50 Мп получил переменную диафрагму (f/1,4–4,0), его дополняют 50-мегапиксельный перископ с 3,5-кратным зумом и сверхширокоугольный датчик на 12,5 Мп. Смартфон также поддерживает работу со стилусом M-Pen 3 Mini, который распознает жесты в воздухе.

В Китае продажи начнутся 31 мая. Базовая версия (12/256 ГБ) стоит 10 999 юаней (около 121,4 тыс. руб.), а топовая конфигурация (16 ГБ / 1 ТБ) обойдется в 13 999 юаней (примерно 165,5 тыс. руб.). О планах поставок модели в другие страны компания пока не сообщала.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.