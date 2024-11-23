Китайская компания Huawei, внесенная США в черный список, заявила, что в ближайшие месяцы планирует создать 100 тыс. приложений для своей операционной системы Harmony. У технологического гиганта уже имеется более 15 тыс. приложений, но экосистема требует более персонализированных и специализированных приложений, сказал председатель совета директоров Huawei Сюй Чжицзюнь.

«Согласно нашему анализу, для того чтобы экосистема Harmony удовлетворяла потребности потребителей, необходимо создать еще 100 тыс. приложений, и это главная цель на ближайшие 6-15 месяцев», — заявил он в своем выступлении, опубликованном в мессенджере WeChat.

Амбициозная цель по созданию приложений подчеркивает актуальность развития китайских технологий, поскольку страна столкнулась с растущей напряженностью в отношениях с США в самых разных областях — от торговли до технологий, а избранный президент Дональд Трамп угрожает ужесточить меры в отношении Китая.

Huawei запустила свою операционную систему пять лет назад. Позже компания разработала версию системы Harmony с открытым исходным кодом.

Из-за санкций США «Huawei была вынуждена ускорить разработку собственной операционной системы», — сказал Сюй. Несмотря на значительный прогресс, «любая операционная система, какой бы передовой она ни была, будет бесполезна, если ее никто не использует».

Он также призвал правительственные учреждения, государственные компании и общественные организации использовать Harmony в качестве операционной системы и попросил потребителей с пониманием отнестись к ее недостаткам. «Чем больше людей ее используют, тем быстрее она будет развиваться», — заявил Сюй.

Huawei представила Harmony в августе 2019 года, через три месяца после того, как Вашингтон ввел торговые ограничения из-за предполагаемых проблем с безопасностью. Huawei отрицает, что ее продукты представляют опасность.

Ранее Huawei представила смартфон стоимостью $2,8 тыс., способный складываться втрое. Таким образом компания стремится укрепить свое лидерство на мировом рынке смартфонов и отвлечь внимание от Apple, которая перед этим представила новую модель iPhone.