Huawei планирует значительно увеличить производство своих наиболее продвинутых чипов для искусственного интеллекта в следующем году, стремясь привлечь клиентов на крупнейшем рынке полупроводников. Об этом сообщает Bloomberg.

Huawei

По данным источников агентства, китайская компания намерена выпустить около 600 тыс. флагманских чипов Ascend 910C в 2026 году, что вдвое превысит уровень текущего года.

Общий объем производства для линейки Ascend в 2026 году может достичь 1,6 млн кристаллов для чипов. Текущий топовый процессор Huawei, 910C, объединяет два кристалла в одном чипсете, что делает продукт более мощным. Однако такой подход ведет к постоянной нехватке кристаллов, отмечает Bloomberg.

Дефицит обостряется на фоне высокого спроса со стороны технологических компаний, вроде Alibaba и DeepSeek, которым миллионы ИИ-чипов для разработки и эксплуатации своих сервисов на основе искусственного интеллекта.

Читайте также Huawei представил новую технологию ИИ-чипов, чтобы составить конкуренцию Nvidia

Американская Nvidia в 2024 году продала китайским компаниям 1 млн процессоров H20, однако сейчас практически не имеет доступа к рынку Китая из-за ограничений со стороны властей.

Текущие ИИ-чипы Huawei уступают продуктам Nvidia по производительности, но компания разрабатывает обновленный чип Ascend следующего поколения, который, по словам источника Bloomberg, может быть достаточно мощным, чтобы обучать ИИ-алгоритмы для крупных клиентов, а не просто управлять ими.