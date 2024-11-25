Генеральный директор компании Woof Дэниел Хаарбургер с момента основания своего магазина в 2019 году нанял более 50 человек на разные должности. Он всегда задает кандидатам один и тот же вопрос: «Как выглядит ваша повседневная жизнь?» Хаарбургер рассказал, что однажды один из претендентов дал ему классический пример самого худшего ответа, который он когда-либо слышал.

«Я подумал, что так не стоит начинать собеседование, — отметил Хаарбургер. — Это собеседование определенно прошло неудачно. Человек прямо заявил: „Моя жизнь — сплошной хаос, и я понятия не имею, что делаю.“».

Хаарбургер подчеркивает, что в ходе собеседований действительно нужно быть честным. Ложь о том, кем является соискатель и на что он способен, включая информацию в резюме, не только неэтична, но и может привести к немедленному исключению из числа кандидатов. «Кроме того, работодатели часто хотят услышать о ваших слабых сторонах», — добавляет Том Гимбел, эксперт по подбору персонала и генеральный директор кадрового агентства LaSalle Network.

Если жизнь кажется хаосом, возможно, человек разочарован в своей работе или ощущает перегрузку из-за чего-то другого. В таком случае стоит подумать, как справиться с этой проблемой. Затем можно сосредоточиться на конкретных обязанностях и разработать стратегию для их выполнения.

Это поможет понять, в чем нужно улучшить свои навыки, одновременно продемонстрировав стремление работать над собой. «У каждого есть свои слабые стороны, и важно осознавать, что дается вам с трудом. Будьте честны с собой, когда речь заходит о ваших неудачах», — отмечает Гимбел.

«Вне зависимости от того, что вы говорите, сохраняйте спокойствие и решительное поведение на протяжении всего собеседования. Это демонстрирует вашу уверенность и хорошие коммуникативные навыки, оставляя неизгладимое впечатление. Мне больше нравится человек , который ведет себя спокойно, говорит прямо и четко, в отличие от тех, кто начинает путаться, отвлекаться и перескакивать с одной темы на другую», — говорит Хаарбургер.

«В частности, вам следует следить за тем, чтобы ваши руки были видны во время разговора, держать спину прямо, расслабив плечи, и поддерживать зрительный контакт», — добавил преподаватель Стэнфордского университета и эксперт по коммуникациям Мэтт Абрахамс.

Менеджеры по найму наблюдают разное поведение кандидатов в процессе собеседования. Например, бывший рекрутер Nvidia и нынешний консультант по кадрам Стефани Факрелл однажды услышала от соискателя, что его не так уж и интересует эта работа. Эксперты составили список 10 самых больших ошибок, которые ни в коем случае нельзя допускать.