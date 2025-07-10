Компании Hyundai Motor и Kia начали поставки промышленных носимых роботов, предназначенных для повышения эффективности и снижения физической нагрузки на рабочих. Проблема заключается в том, что во многих отраслях, включая авиацию, сотрудникам приходится выполнять повторяющиеся задачи, держа руки над головой. Это приводит к перенапряжению опорно-двигательного аппарата, усталости и риску производственных травм.

HYUNDAI MOTOR AND KIA ROBOTICS LAB

Решением стал носимый робот X-ble Shoulder, разработанный лабораторией робототехники Hyundai и Kia. Это устройство представляет собой легкий экзоскелет, который поддерживает движения плеч рабочего. Важной особенностью является его безмоторная конструкция, генерирующая крутящий момент. Благодаря этому робот не требует подзарядки и может использоваться в течение всей рабочей смены.

Первая партия роботов X-ble Shoulder была официально передана авиакомпании Korean Air. Устройства будут использоваться в ангаре технического обслуживания самолетов в Инчхоне для помощи рабочим при осмотре и ремонте воздушных судов. Робот облегчает нагрузку на плечи и спину, что позволяет сотрудникам работать более продуктивно и безопасно.

После этой первой поставки Hyundai и Kia планируют начать снабжение носимыми роботами других клиентов, включая дочерние компании Hyundai Motor Group и различных корейских производителей. Компания также нацелена на расширение в такие отрасли, как строительство, судостроение и сельское хозяйство. Выход на мировой рынок запланирован на 2026 год.

Для Hyundai и Kia это важный шаг по диверсификации бизнеса за пределы автомобилестроения. Выход на рынок промышленной робототехники открывает новый источник дохода и демонстрирует технологический потенциал компании. Предлагая решение, которое напрямую повышает производительность и безопасность труда, Hyundai и Kia могут занять прочные позиции в перспективном секторе B2B.



Ранее Kia заявила, что ее электромобиль EV3 будет оснащен ИИ-ассистентом на базе ChatGPT.