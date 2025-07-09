Компания IBM анонсировала новую линейку чипов и серверов для центров обработки данных, нацеленную на упрощение внедрения искусственного интеллекта в бизнес. Проблема многих компаний заключается не в обучении гигантских моделей, а в надежном и безопасном применении уже существующих ИИ-систем для решения практических задач.

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Во вторник IBM представила свои новые чипы Power11 — это первое крупное обновление линейки Power с 2020 года. Эти чипы традиционно конкурируют с продукцией Intel и AMD в центрах обработки данных, особенно в таких специализированных секторах, как финансовые услуги, производство и здравоохранение. Новые системы будут доступны с 25 июля.

Как и серверы Nvidia для ИИ, системы IBM Power представляют собой интегрированный пакет чипов и программного обеспечения. IBM использует эту тесную связь, чтобы сосредоточиться на надежности и безопасности. Системы Power11 не требуют плановых простоев для обновления программного обеспечения, а их среднее незапланированное время простоя в год составляет чуть более 30 секунд. Кроме того, они способны обнаружить атаку программы-вымогателя и отреагировать на нее в течение минуты.

В четвертом квартале этого года IBM планирует интегрировать Power11 со своим ИИ-чипом Spyre, представленным в прошлом году. Это позволит ускорить процессы инференса. Компания подчеркивает, что не стремится конкурировать с Nvidia в области создания и обучения ИИ-систем. Вместо этого IBM фокусируется на упрощении развертывания ИИ для ускорения бизнес-процессов.

Стратегия IBM заключается в том, чтобы занять свою нишу на рынке ИИ. Компания делает ставку на корпоративных клиентов, для которых надежность, безопасность и простота интеграции важнее, чем максимальная мощность для обучения моделей.